الحدود الشمالية تحتفي بأسبوع النزيل الخليجي

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عرعر- البلاد

تشارك الجهات الحكومية والأهلية بمنطقة الحدود الشمالية في فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس التي تنظمها الإدارة العامة للسجون بالمنطقة تحت شعار ” معاً لتحقيق الإصلاح”، وذلك بمجمع عرعر مول بمدينة عرعر.

وتهدف الفعاليات التي تستمر لمدة أربع أيام، إلى نشر ثقافة رعاية واحتواء النزلاء والنزيلات في أوساط المجتمع، وتوعية المجتمع باحترام النزلاء والاستفادة من أوقاتهم، وتنمية أفكارهم؛ بما يعود عليهم بالنفع، وإسهام المجتمع بجميع مؤسساته في العملية الإصلاحية، وتلبية احتياجات أسر النزلاء، وتكاتف جميع أطياف المجتمع إلى جانبهم، وحث المؤسسات الحكومية على المساهمة في رعاية النزيل وأسرته، وتوعية المجتمع بتقبل المفرج عنهم، وحمايتهم من التعرض للنبذ الاجتماعي.

وتشتمل الفعاليات على معرض يتضمن العديد أعمال النزلاء الفنية والحرفية والمهنية ، إلى جانب عدد من المحاضرات والبرامج والمسابقات الثقافية.