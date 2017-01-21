فيديو.. الأمن السعودي يقضي على مسلحين في جدة

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نفذت قوات الأمن السعودي صباح اليوم السبت عملية أمنية بحي الحرازات بمحافظة جدة داهمت من خلالها عدد من الارهابيين حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يتحصنون بأحد المنازل، مما أسفر عن وقوع قتلى في صفوف المسلحين.

وأشارت المعلومات الأولية أنه تم الإشتباه بأحد المواطنيين في منزل يأوي عددا من المسلحين

فتحركت قوات الأمن وحاصرته وتم تبادل إطلاق النار قبل السيطرة على الوضع.

وأشارت معلومات أخرى أن القوات الأمنية طالبت الإرهابيين بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا الاستجابة

قبل أن يقدم اثنان منهم على تفجير أنفسهما بأحزمة ناسفة كانت بحوزتهما

فيما كشفت المعلومات عن القبض على إرهابي ثالث

ولم يصب أحد من المدنيين أو القوات الأمنية في العملية

وأظهرت مقاطع فيديو دخانا يتصاعد من موقع المواجهة وصورًا تسجل تفاصيل العملية الأمنية

وتبادلًا لإطلاق النار قبل وقوع انفجار بالقرب من الموقع

بينما أظهرت المقاطع لحظة تفجير إرهابيين لأنفسهما بالأحزمة الناسفة وتطاير أشلائهما.