الحربي نائبا لرئيس الإتحاد العربي لرفع الأثقال

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الدوحة- وكالات

فاز رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال، خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في قطر على هامش البطولة الآسيوية لرفع الأثقال.

كما فاز الحربي بعضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اللجنة الفنية في الإتحاد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور تماس ايان ورؤوساء الاتحادات القارية لرفع الأثقال والأمين العام للجان الأولمبية الوطنية العربية سعود العبدالعزيز.

وشهدت الجمعية تجديد الثقة بالقطري محمد بن يوسف المانع رئيساً للإتحاد.

من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي سعادته بهذا المنصب الذي سيكون عاملاً مساعداً لرفع رياضة رفع الأثقال السعودية مشيداً بالثقة والدعم التي حظي بها من القيادة الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد ونواب رئيس اللجنة الأولمبية على ثقتهم ودعمهم وتشجيعهم لتواجد الكوادر الإدارية السعودية في المناصب الخارجية المختلفة، وهو الذي يأتي في إطار توجه اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تقلد المناصب التنفيذية والفنية في الإتحادات والمنظمات الإقليمية والقارية والدولية.