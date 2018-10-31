الحرس الوطني يدفع بـ 517 عسكريا إلى مديرية السجون

جدة -حماد العبدلي

رعى وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود أمس حفل تخريج دورات تدريب الفرد الأساسي مستجدين لأفراد المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية والمنعقدة في مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي لمدة 13 أسبوعًا وعدد طلابها 517 طالبًا.

جاء ذلك بعد أن أنهوا فترة تدريبهم وتأهيلهم على كل المراحل الميدانية، ضمن إطار التعاون بين القطاعات العسكرية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 والتي تُسهم في تبادل الخبرات والمهارات والتجارب المختلفة والتي بدورها ترفع مستوى الجاهزية لدى منسوبيها على كل المستويات والأصعدة.

وألقى قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء سياف بن حشيم الزيادي، كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بالأمير خالد بن فيصل على تشريفه ورعايته للحفل، مبديًا فرحة منسوبي المركز وأبنائه الخريجين بذلك، وعدَّها دافعًا لهم لتقديم المزيد من العطاء في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به منسوبو وزارة الحرس الوطني من وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف.

حضر الحفل مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري وعددٌ من المسؤولين في الحرس الوطني بالقطاع الغربي ومن المسؤولين في المديرية العامة للسجون وبعض ممثلي القطاعات العسكرية بمنطقة مكة المكرمة.