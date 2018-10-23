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الحريرى : إجراءات السعودية فى قضية “خاشقجى” تخدم مسار العدالة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / صفر / 1440 هـ      23 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الثلاثاء أن الإجراءات التي اتخذتها الرياض في قضية وفاة الصحافي السعودي جمال خاشجقي في قنصلية بلاده في إسطنبول «تخدم مسار العدالة»، مندداً بما وصفه بـ«حملات مغرضة» تجاه المملكة.

وقال الحريري، إن «الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية الصحافي جمال خاشقجي، رحمه الله، تصب في الإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة».

وأشار الحريري إلي أن «توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة»، مؤكداً أن «استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف».

ibrahim

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