الحريري يهنئ قيادة المملكة باليوم الوطني

أشاد دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالنهضة الكبيرة والإنجازات التنموية المميزة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف الحقول والقطاعات، منوهاً بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة السعودية لملاقاة المستقبل وتوفير كل مستلزمات العيش الكريم لأبناء الشعب السعودي.

وقال الرئيس الحريري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : “لقد استطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – المواءمة بين الاستمرار في توفير مستلزمات سبل النهوض والتقدم واحتياجات الشعب السعودي على كل المستويات “.

وأكد أن السياسة الحكيمة التي اتبعتها قيادة المملكة بالتعاطي مع الأزمات والأحداث التي تعصف بالعديد من الدول العربية منذ سنوات والإجراءات القوية والفاعلة، كان لها الأثر الحاسم في مواجهة آفة الإرهاب المدمرة, منوها بالخطط والرؤى الاقتصادية التي اعتمدتها قيادة المملكة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتنمية المناطق.

وأبان الرئيس الحريري أن لبنان يستذكر في هذه المناسبة المهمة، مواقف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني ودعمه في كل الأزمات, مستذكرًا احتضان المملكة لمؤتمر “الطائف” الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان.

وتوجه في ختام تصريحه بأحرّ التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, والشعب السعودي, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن ينعم على المملكة قيادة وشعبًا بمزيد من التقدم والتطور والرخاء والرفاهية.