الحر يقتل 23 شخصا في اليابان.. ويُدخل 12 ألفا الى المستشفيات

سجلت درجات الحرارة مستوى قياسيا مرتفعا في مدينة شمال غربي طوكيو اليوم الاثنين بلغ 41.1 درجة مئوية مع استمرار الموجة الحارة في اليابان التي أدت لوفاة 23 شخصا على الأقل ونقل نحو 12 ألف شخص إلى المستشفيات.

وقالت هيئة الأرصاد اليابانية إنها سجلت درجة الحرارة المرتفعة في مدينة كوماجايا في مقاطعة سايتاما وإنها تخطت المستوى القياسي السابق عند 41 درجة المسجل في مقاطعة كوتشي بغرب اليابان في أغسطس آب 2013.

وتختلف بداية تسجيل درجات الحرارة مع اختلاف المدن، إذ بدأ تسجيلها في كوماجايا في 1896.

وتجتاح اليابان موجة حارة شديدة منذ قرابة أسبوعين لكن درجة الحرارة تخطت اليوم الاثنين 40 درجة في جزء من المنطقة التي تضم العاصمة بينما بلغت درجة الحرارة في وسط العاصمة 39 درجة بحلول الظهر.

وبحسب أحدث إحصاءات لوكالة مكافحة الحرائق والكوارث، التي تصدر بيانات كل أسبوع، فإن 12 شخصا لقوا حتفهم بسبب الحر حتى يوم 15 يوليو تموز. وتقول تقارير إعلامية إن 11 شخصا آخرين على الأقل توفوا يوم السبت فقط بينما تم نقل الآلاف إلى المستشفيات.

ومن بين الوفيات صبي بالمدرسة الابتدائية سقط بعد رحلة ميدانية إلى حديقة تبعد عن المدرسة مسافة 20 دقيقة سيرا على الأقدام.

وتستضيف اليابان الأولمبياد الصيفي لعام 2020، مما يثير مخاوف من تأثير الحرارة على الرياضيين والجمهور.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا هذا الأسبوع لكن التوقعات تشير إلى أنها ستدور حول 33 درجة.