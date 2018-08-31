الحزم والوحدة يتفقان على (السلبية)

جدة – البلاد

أخفق لاعبو فريقي الحزم والوحدة في منح الكفة على الآخر خلال المواجهة التي جمعتهما أمس (الخميس) ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وأطلق الحكم الألماني تومسين مارتين صافرته بتعادل الفريقين سلباً في مواجهة شهدت ضياع عدد من الفرص، وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة.

وكان مدربا الوحدة البرازيلي فابيو كاريلي، والمدير الفني للحزم الروماني دانيال أيسايلا دخلا اللقاء بحذر كبير وسط كثافة عددية من لاعبي خط الوسط تحديداً، وفشل صناع اللعب بكل فريق بمد المهاجمين بالعديد من الكرات البينية أو العرضية لزملائهم، مما ظهرت المواجهة بمستوى فني جيد، لا يليق بقيمة النجوم المحترفين الأجانب داخل المستطيل الأخضر.