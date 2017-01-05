الحزم يواجه غضب النهضة والطائي يخشى مفاجأة وج والعدالة يتوعد نجران والقيصومة يتحدى هجر

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الدمام-حمودالزهراني

تختتم اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الاولى لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات، متوقع لها القوة والإثارة والندية، وسيكون الصراع على الثلاث نقاط شرسا.

الحزم x النهضة

على ملعب نادي الحزم يتقابل فريق الحزم وفريق النهضة في مواجهة البحث عن الثلاث نقاط؛ من أجل التعويض والعودة للانتصارات، ومنها التقدم خطوة للأمام في ظل التنافس المثير والثلاث نقاط مهمة لكل فريق.

القيصومة x هجر

على ملعب نادي الباطن يلتقي فريق القيصومة وفريق هجر في لقاء لايقل أهمية عن مواجهات اليوم. ثلاث نقاط مطلب أساسي لكل فريق، في ظل الصراع المثير في دوري الدرجة الأولى، وقد أنهى كل فريق استعداده للمواجهة بالصورة المطلوبة؛ من أجل الفوز.

وج x الطائي

على ملعب مدينة الملك فهد يستضيف فريق وج فريق فريق الطائي في لقاء يخشى فيه الطائي مفاجأة أصحاب الأرض الذي سجل الأسبوع الماضي. فوز مهم على نجران 1-صفر، وهو السلاح القوي لأصحاب الأرض لمواصلة انتصاراتهم، والتقدم خطوة للأمام، فيما يحرص الطائي لتعويض خسارته من الفيحاء 3-2؛ لذا اللقاء لن يكون سهلا.

العدالة x نجران

ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يستضيف فريق العدالة المنتشي بانتصارة الماضي على النهضة 2- صفر ضيفه فريق نجران المتعثر في لقائه الماضي أمام وج 1- صفر في لقاء تعزيز الانتصار والتعويض، ومنها الانطلاقة للأمام في ظل احتدام الصراع والمنافسة في دوري الأولى؛ لذا سيكون لقاء البحث عن الثلاث نقاط.