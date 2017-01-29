(الحزن)
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من عادني طفل وانا اعيش عمري حزين
شعر- عبدالله عوجان
من عادني طفل وانا اعيش عمري حزين
لكن عقب ماكبرت ازداد فيّ الحزن
في كلّ يوم انتظر واقول بكرة تزين
لين انّ الافراح عافنّي وعنّي عزن
صبرت رغم اني اعاني وحملي رزين
ماينوزن وان وزنته فاق حدّ الوزن
وقتي وقف لي وحظي شين ماهوب زين
ودموعي امطار وعيوني سواة المزن
اعيش في وحدتي والناس حولي عزين
من بينهم شاردٍ ذهني وانا متّزن
اكتب معاناتي بشعري وهم عايزين
اكشف لهم عن سبب حزني بقاف وْوزن
الناس صاروا يحسدوني لأني حزين
حتى الحسد مايفارقهم على هالحزن
الوسوم:(الحزن)
التصنيف: ملامح صبح
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