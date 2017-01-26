الحسابات المتعددة لمسؤولي الشبكات عرضة لـ (شمعون)

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

حذر خبير الشبكات والأمن الإلكتروني المهندس فواز نشار، من مغبة تعدد أصحاب الصلاحية في الدخول إلى الشبكات داخل المنشآت، خاصة الذين يمتلكون حسابات لديها صلاحيات إدارة الأنظمة، مؤكداً أن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة للهجمات الالكترونية على المنشأة.

وفي الوقت الذي نشط فيه الإصدار الثاني من فيروس شمعون 2.0 وفيروس الفدية Ransomware، أكد المهندس نشار، وهو مدير عام قطاع تطوير الأعمال والخدمات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على ضرورة اتباع خطوات محددة للحيلولة دون وصول هجمات الفيروس للأجهزة الالكترونية، مشدداً على ضرورة اهتمام المنشآت بالأمن الالكتروني، حفاظاً على مصالحها ومكتسباتها.

ولخص توصيات مواجهة “شمعون” في ضرورة التحقق من وجود نسخ احتياطية حديثة للمعلومات، وعدم أخذ نسخ احتياطية على نفس الجهاز المصاب بالفيروس، مع ضرورة التأكيد على عدم فتح الروابط، أو مرفقات البريد الالكتروني، وعدم تصفح المواقع المشبوهة، أو التي لا تمت بصلة للعمل.

ودعا المهندس نشار إلى أهمية تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري وفعال، مع ضرورة استخدام برامج مكافحة الفيروسات، والتأكد من تحديثها دورياً، واستخدام أنظمة الكشف المتطورة عن البرمجيات الخبيثة، والإسراع بعزل الأجهزة المشتبه بإصابتها عن الشبكة، وعدم تحميل ملفات من مواقع الإنترنت غير المعروفة، أو غير الموثوقة.

وأكد على المنشآت بتدريب كوادرها العاملة في مجال الأمن الالكتروني بشكل دوري، للتعامل باحترافية مع الهجمات الفيروسية، والحد من انتشارها وتوسعها، مع زيادة جرعات توعية الموظفين من خلال تكثيف الحملات التوعوية لتسليط الضوء على أنواع الإصابات المحتملة.