الحسين يستقبل أعضاء (المسؤولية الاجتماعية) بغرفة الرياض

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الرياض – واس

استقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين في مكتبه بمقر الوكالة بالرياض رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في غرفة الرياض فهد الحمادي وأعضاء اللجنة.

ورحب معالي الأستاذ عبدالله الحسين في بداية اللقاء بالجميع، معربا عن تقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية.

وأطلع معاليه أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية على نشاطات ” واس ” في إبراز ما تشهده جميع مناطق المملكة من مشروعات وتطور في جميع المجالات، وإسهاماتها في إيصال رسالة المملكة إلى العالم كافة بلغات متعددة.

وأكد معاليه حرص “واس” على مواكبة الإعلام الجديد وأدواته وتطوراته المتسارعة، بما يعزز في المقام الأول مكانتها بوصفها منتجا رئيسا للأخبار، مشيرا إلى أن لدى الوكالة خططا وبرامج مستقبلية لتطور قطاعها الإخباري وأدائها الإعلامي بشكل عام.

من جهتهم، قدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية شرحا عن برامج اللجنة وأهدافها التي تسعى لتعزيز وحفز توجه القطاع الخاص بالمملكة لتبني برامج تنمية المجتمع، وتوفير قناة تعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخيري والاجتماعي في تنفيذ برامج للتنمية المستدامة.