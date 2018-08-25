الحضانات والروضات الموسمية لرعاية أطفال حجاج بيت الله تودع آخر طفل بعد ١٥١٢ ساعة عمل تطوعية 

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

حققت مبادرة الحضانات والروضات الموسمية التي أطلقتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة نجاحًا يضاف إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الحكومية الأمنية والخدمية على كافة الأصعدة في موسم حج هذا العام ١٤٣٩ هـ؛ ليثبت أبناء وبنات الشعب السعودي أن المملكة لا تألوا جهدًا في خدمة ضيوف الرحمن بشتى المجالات، ففي الوقت الذي يقضي فيه الحجاج نسكهم وتفرغهم للحج ، ترعى سواعد المعلمات أبنائهم كخدمة تقدم لكل من يحتاج إلى مثل هذه الخدمة النوعية والفريدة، حيث قدمت هذه الحضانات والروضات الموسمية رعاية تربوية تعليمية نوعية ذات خدمات عالية على مدار ٢٤ ساعة ولمدة ٧ أيام في تسعة مواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة تسهيلاً لأسر الأطفال ممن أدوا مناسك الحج ..

*مبادرة ذات اشتراطات مقننة*

وأبانت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة للشؤون التعليمية مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية الدكتورة آمنة بنت محمد صالح الغامدي أن هذه المبادرة جاءت متماشية مع اشتراطات رياض الأطفال ، حيث تم اختيارها بعد نزول لجنة إشرافية باستمارات مقننة لتحديد إمكانية اختيارها والطاقة الاستيعابية لها، مشيرة إلى أن الخدمة انطلقت في السابع من ذي الحجة بعد اعتمادها من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، وأضافت بأنه تم تسجيل الأطفال عبر المسار الالكتروني بوزارة الحج والعمرة ، بالإضافة إلى التسجيل عن طريق تعليم مكة عبر هاتف المبادرة .

*تدريبٌ وتأهيل لـ ١٥١٢ ساعة تطوعية*

وقالت الغامدي قُدمت جملة من الخدمات لرعاية الأطفال عن طريق المشغلات اللاتي تم الاجتماع بهن وتدريبهن وتأهيل الكادر الوظيفي لديهن منذ وقت مبكّر لتكون المحصلة لعدد ساعات العمل ١٥١٢ ساعة عمل متواصلة خلال الموسم ، وسط متابعة للمراكز التسعة على فترتين صباحية ومسائية بشكل يومي ، ومتابعة خطة سير العمل بشكل دائم ومستمر والوقوف على تلبية احتياجات الأطفال ومتطلباتهم من قبل المشرفات المكلفات بالعمل، مضيفة إلى أنه تم الاحتفال بالأطفال في يوم عيد الأضحى بتقديم الهدايا لهم وتعريفهم بالعادات الجميلة وسط أجواء حميمية لم تشعرهم ببعد ذويهم عنهم وتفرحهم بالعيد السعيد .

*٨٤ موظفة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠*

وأضافت مساعدة المدير العام أن مثل هذه المبادرات تأتي لخدمة الحجاج وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في توفير تعليم نوعي ، وتوفير فرص عمل للمرأة السعودية لتحقيق اقتصاد مزدهر حيث أتيحت فرص عمل لخريجات رياض الأطفال والموارد البشرية ، وتشغيل بعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالعمل كحاضنات ومعلمات بالمبادرة حيث بلغ عدد الموظفات ٨٤ أربعة وثمانون موظفة، مؤكدة بأنه بنهاية يوم الجمعة الموافق 13 من ذي الحجة تم تسليم الأطفال إلى ذويهم ، الذين رفعوا أكف الضراعة بالدعاء لحكومة المملكة على كافة الخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وعلى هذه الخدمة المتميزة لرعاية أطفالهم تحت أعين بنات الوطن المخلصات ، ومما زادهم ارتياحاً أن تواصلهم كان مستمراً مع المعلمات بإرسال الفعاليات وصور الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي ( سناب شات – واتس آب ) لحظة بلحظة للاطمئنان على فلذات أكبادهم.

*شكرٌ وتقدير*

وقدمت الغامدي شكرها الجزيل لمدير التعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على دعمه ومتابعته المستمرة و لكل من ساهم في هذه المبادرة ودعم نجاحها مؤكدةً بأنه سيتم تكريم المشاركات في هذه المبادرة الإنسانية الرائدة.