الحقباني يدخل التصنيف العالمي للتنس

القاهرة -البلاد

حقق ‏اتحاد التنس نجاحاً جديداً، بدخول اللاعب عمار الحقباني للتصنيف العالمي، لنخبة لاعبي التنس المحترفين ATP ، بعد تأهله للدور الثاني في بطولة مصر الدولية للتنس، والمقامة في القاهرة، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني للتنس. وستقود النقاط التي اكتسبها اللاعب، والتي سيكسبها- إن شاء الله- ليكون ضمن قائمة أفضل اللاعبين العالميين، ما يمهد لمزيد من الإنجازات في المستقبل، والمشاركة في بطولات عالمية للمحترفين. من جهته عبر الحقباني عن سعادته الغامرة بدخوله ضمن قائمة اللاعبين المحترفين، التي تضم نخبة لاعبي العالم. وقال : أقدم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، على دعمها واهتمامها باللاعبين السعوديين النخبة، وأثنى على الجهود التي تقدمها اللجنة الاولمبية، وفريق العمل من أبناء اللعبة الذين يديرون الاتحاد السعودي للتنس في الوقت الحالي. يذكر ان المنتخبات السعودية تشارك في بطولات عالمية ومحلية في أسبانيا، وكينيا، ومصر، وقبرص، والأردن، وسيرلانكا، ولبنان، وتركمانستان، وتونس، وماليزيا، بالإضافة للبطولات والمعسكرات المجمعة ، كما أن اللاعب عمار الحقباني لديه استحقاق دولي مهم لتمثيل المنتخب السعودي، في بطولة عِشق أباد الدولية الخامسة للصالات.

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