الحقيل: مبادرات عديدة للاستثمار والتطوير العقاري

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أكد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الوزارة أعدت مبادرات في مجال الإسكان؛ مثل برامج التمويل العقاري، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقارية، والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فعاليات المؤتمر، وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة.

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وتنظمه الوزارة بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية بالرياض تحت عنوان: ” تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان”: إن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان كسائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام ” .

ورفع الحقيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــــ حفظه الله ــــ على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما شكر القائمين على تنظيم المؤتمر من لجان علمية وتنظيمية وباحثين ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، متمنيا أن تحقق فعاليات ومناقشات المؤتمر الفائدة المرجوة التي تحقق التطلعات وتكون مرجعا يستنار به للمؤتمرات القادمة.

ونوه الحقيل إلى أن المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع؛ إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة ، مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء انطلاقا من “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للـسكن، لما في ذلك من تـعزيز الروابط الأسـرية، وتحـقيق مـزيد من الاستقرار.

بدوره أوضح مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الإسكان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس ناصر العمار، أنه جرى استلام وتدقيق ما يقارب (135) ورقة عمل، تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة، لافتاً النظر إلى أنه جرى تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار (34) ورقة بحث علمية، استوفت كامل المعايير المطلوبة.