الحكومة البولندية تشتري لوحة لدافنشي

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وارسو – وكالات

عقدت وزارة الثقافة البولندية صفقة مع سليل عائلة ارستقراطية لشراء مجموعة خاصة كبيرة من الأعمال الفنية بينها لوحة للايطالي ليوناردو دافنشي.

وتهدف الصفقة للاحتفاظ بهذه المجموعة من اللوحات في بولندا للأجيال القادمة.

وتتكون المجموعة من 86 ألف لوحة بينها لوحة “سيدة مع قاقم” لدافنشي و”منظر طبيعي مع السامري الطيب” للهولندي رامبرانت، وأعمال للفرنسي أوجست رينوار.

وتتضمن المجموعة أيضا ما يقرب من ربع مليون مخطوط، وكانت كلها محفوظة في متحف خاص لعائلة سارتوريسكي في مدينة كراكوف، جنوبي بولندا. ووقع الصفقة بيوتر غلينسكي وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء، وآدم كارولسارتوريسكي سليل عائلة أرستقراطية جمعت تلك اللوحات والمقتنيات الأثرية واحتفظت بها على مدى القرنين الماضيين. يذكر أن لوحة دافنشي المذكورة هي واحدة من أربع لوحات لنساء رسمها فنان عصر النهضة الإيطالي.