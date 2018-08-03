الحكومة الفلسطينية : إقامة بؤرة استيطانية في سلوان محاولة لإشعال حرب دينية

قالت الحكومة الفلسطينية إن تدشين سلطات الاحتلال الاسرائيلي كنيساً وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، تصعيداً جديداً ضمن الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان أصدره، اليوم أن تدشين الكنيس

وإقامة البؤرة الاستيطانية في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك

وبمشاركة وزراء في حكومة نتنياهو يعد واحداً من محاولات هذه الحكومة المتطرفة لإشعال نيران حرب دينية

كما يعد تحدياً سافراً للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب المتحدث الرسمي الحكومات العربية والإسلامية بالعمل على تقديم الدعم اللازم

لصمود الأهل في مدينة القدس العربية المحتلة الذين يتعرضون لمخاطر التهجير والترحيل عن ديارهم ومدينتهم.

كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاجراءات الاحتلالية والتصعيد الاستيطاني الاحتلالي الخطير الذي يهدد بلادنا و المنطقة والعالم.