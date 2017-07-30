الحكومة اليمنية: استهداف ميناء المخا يهدف إلى نشر الخراب

أكدت الحكومة اليمنية، أن العملية الأخيرة التي أقدمت عليها ميليشيات الانقلابيين باستهداف ميناء المخاء الساحلي بقارب مسير محمل بالمتفجرات، ليس لها من هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار والقتل.
وجددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية، مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط الجاد على الانقلابيين واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، لإيقاف همجية وإجرام الميليشيات.
ووصفت الوزارة الحادثة بالجنونية والإجرامية، مؤكدة في ذات الوقت، أن الميليشيات تسعى من عملها الإجرامي هذا إلى إيقاف العمل الجاري من أجل رفع جاهزية الميناء الذي يقوم بدور مهم في إدخال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبير من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد.