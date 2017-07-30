الحكومة اليمنية: استهداف ميناء المخا يهدف إلى نشر الخراب

أكدت الحكومة اليمنية، أن العملية الأخيرة التي أقدمت ‏عليها ميليشيات الانقلابيين باستهداف ميناء المخاء ‏الساحلي بقارب مسير محمل بالمتفجرات، ليس لها من ‏هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار والقتل.

وجددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية، ‏مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط الجاد على الانقلابيين ‏واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات ‏الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن ‏‏2216، لإيقاف همجية وإجرام الميليشيات.‏

ووصفت الوزارة الحادثة بالجنونية والإجرامية، مؤكدة في ذات الوقت، أن الميليشيات تسعى من عملها الإجرامي ‏هذا إلى إيقاف العمل الجاري من أجل رفع جاهزية ‏الميناء الذي يقوم بدور مهم في إدخال المساعدات ‏الإنسانية التي تصل إلى محافظة تعز وأجزاء كبير من ‏مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد.