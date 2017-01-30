الحكومة اليمنية تؤكد على استعادة الدولة

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عدن – واس

أعادت الحكومة الشرعية في اليمن، التأكيد على تحسن ‏الأوضاع في عدن والمناطق المحررة من مليشيات ‏الحوثي والمخلوع صالح.‏

وأكد رئيس مجلس الوزراء أحمد بن عبيد بن دغر، ‏خلال اجتماع للحكومة امس في عدن، عزم الحكومة ‏المضي في مساعيها لاستعادة الدولة من مليشيا الحوثي ‏وصالح” التي قال إنها ” انقلبت على الدولة ودمرت ‏كل مؤسساتها المالية والإدارية وتسببت في معاناة ‏الشعب اليمني وتمزيق وحدته الوطنية ونسيجه ‏الاجتماعي”.‏

كما ثمن مجلس الوزراء، القرار ‏الذي أصدره الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المتعلق بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب في البلاد إلى ‏العاصمة المؤقتة عدن.‏

ووصف القرار بـ” التاريخي والشجاع” .. ‏مؤكدا أهميته ” لاكتمال وجود المؤسسات التشريعية في ‏عدن”.‏

من جهة ثانية أكد عدد من مشايخ القبائل اليمنية في اليمن أن الصراع في اليمن يحتم على القبيلة اليمنية العودة إلى حضنها العربي والبعد على مشروعات الانقلابين الطائفية التي تهدف إلى أن جعل القبيلة اليمنية جسرًا وممرًا لتنفيذ الأجندات الأجنبية وتدفعها بعيدًا عن حضنها العربي .