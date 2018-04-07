الحكومة اليمنية تثني على جهود المملكة لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية

أثنى وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبدالرقيب فتح، على دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف.
وثمن الوزير فتح دعم المملكة السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار
ومساندتها للحكومة الشرعية ووقوفها الإنساني إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.
وأشاد المسوؤل اليمني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتغطية احتياجات المرافق الصحية
في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بـ900 ألف لتر من المشتقات النفطية عبر برنامج الأغذية العالمي.