الحكومة اليمنية تثني على جهود المملكة لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية

أثنى وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبدالرقيب فتح، على ‏دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم ‏المتحدة في جنيف.‏

وثمن الوزير فتح دعم المملكة السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار

ومساندتها ‏للحكومة الشرعية ووقوفها الإنساني إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.‏

وأشاد المسوؤل اليمني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتغطية ‏احتياجات المرافق الصحية

في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بـ900 ألف لتر من ‏المشتقات النفطية عبر برنامج الأغذية العالمي.‏