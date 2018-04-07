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الحكومة اليمنية تثني على جهود المملكة لإنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time21 / رجب / 1439 هـ       7 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أثنى وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة في بلاده عبدالرقيب فتح، على ‏دعم وجهود المملكة العربية السعودية في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم ‏المتحدة في جنيف.‏

وثمن الوزير فتح دعم المملكة السخي لخطة الاستجابة بمبلغ 500 مليون دولار

ومساندتها ‏للحكومة الشرعية ووقوفها الإنساني إلى جانب الشعب اليمني في المجالات كافة.‏

وأشاد المسوؤل اليمني، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتغطية ‏احتياجات المرافق الصحية

في كافة محافظات الجمهورية دون استثناء بـ900 ألف لتر من ‏المشتقات النفطية عبر برنامج الأغذية العالمي.‏

ibrahim

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