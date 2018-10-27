الحكومة اليمنية تخصص ملياري ريال لمواجهة آثار العاصفة المدارية في المهرة

أعلن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، تخصيص، حكومة بلاده ملياري ريال بصورة عاجلة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، المنكوبة بسبب العاصفة المدارية التي ضربت المحافظة في 13 عشر من الشهر الجاري وتسببت في أضرار كبيرة في بنيتها التحتية.

وقال عبد الملك في مؤتمر صحفي بالمهرة : إن المبلغ سيخصص بشكل أساسي لإعادة الخدمات العامة المتضررة من الإعصار كصيانة وإصلاح شبكات الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والمستشفيات وغيرها ،وأن الحكومة تعمل الآن على إعادة الخدمات الاساسية.

وأوضح رئيس الوزراء اليمني، أن الحكومة تستعد لإطلاق نداء للمجتمع الدولي والدول والمنظمات الداعمة لليمن للوقوف معها لمواجهة الكارثة البيئية التي خلفتها العاصفة المدارية , مشيراً إلى أن حكومته ستعمل على معالجة آثار العاصفة وستعمل على تنسيق الجهود مع التحالف دعم الشرعية في اليمن من أجل بدء عملية إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع إلى وضع أفضل مما كانت عليه المحافظة في السابق.