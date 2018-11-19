دولية

الحكومة اليمنية تعلن موافقتها المشاركة في مشاورات السويد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      19 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على المشاركة في المشاورات المقبلة المزمع عقدها في السويد .

وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية اليوم أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ” أن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قضت بتأييد جهود المبعوث الأممي ودعمه لعقد المشاورات القادمة، وإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦”.

وأكدت الحكومة اليمنية في خطابها إلى المبعوث الأممي أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية للتجاوب مع الجهود الأممية والحضور إلى المشاورات دون قيد أو شرط.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفاً حازماً من أي تعطيل قد تقوم به الميليشيات لتأخير أو عدم حضور المشاورات في موعدها المحدد.

ibrahim

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