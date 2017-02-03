الحكومة اليمنية تندد بصمت (الغذاء ‏العالمي)

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عدن- واس

نددت الحكومة اليمنية بصمت برنامج الغذاء العالمي، ‏عن إصدار أي موقف إزاء استمرار مليشيات الحوثي ‏والمخلوع صالح، في احتجازها ونهبها لمساعدات ‏الإغاثة المخصصة للمتضررين داخل البلاد.‏

‏ وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا ‏للإغاثة عبد الرقيب فتح، برنامج الغذاء العالمي ‏التصرف بحزم تجاه ما تقوم به المليشيا والإفراج عن ‏معونات حجزتها مؤخرًا كانت في طريقها إلى مدينة ‏تعز المحاصرة.‏

ودعا المسؤول اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية كل المنظمات بإدانة تلك ‏الأفعال والضغط على الجماعات لإيقاف تصرفاتها ‏وممارستها بحق السكان في تعز المحاصرين, محملاً ‏المليشيا الانقلابية المسؤولية عن اختراقها لكل القوانين ‏والاتفاقيات الدولية واحتجازها للمساعدات الإغاثية ‏المخصصة للنازحين.‏

ميدانيا أحكمت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء، ‏سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة” قيفة” التابعة ‏لمديرية رداع وسط اليمن.‏

وأفاد مصدر محلي أن المقاومة تمكنت من تحرير ‏موقع ” السميط ” في بلاد الجوف بالكامل.‏

وأشار المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية إلى أن التقدم المحرز جاء إثر ‏اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، بين مقاتلي المقاومة ‏الشعبية، وميلشيات الحوثي والمخلوع صالح.‏

وبين المصدر أن المواجهات خلّفت قتلى وجرحى ففي ‏صفوف المليشيات، فيما لاذا الباقون منهم بالفرار.‏