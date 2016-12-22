الحكومة اليمنية: ثلاثة أرباع سكان البلاد يفتقدون المساعدة الإنسانية

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القاهرة- اليمن- وكالات

قال نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي: إن ثلاثة أرباع سكان بلاده، ثلثهم أطفال، “يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية”.

جاء ذلك في كلمة له ، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وأوضح المخلافي: “ما نزال نرى الانقلابيين يتعمدون المماطلة والتعنت، غير مبالين بحقيقة أن ثلاثة أرباع السكان في اليمن، وثلثهم من الأطفال، يفتقرون الى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية، خاصة في مجال الغذاء والدواء”.

وطالب المجتمع الدولي ببذل المزيد من الضغط على الحوثيين وقوات صالح؛ من أجل توفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الى المدن المحاصرة، واتخاذ إجراءات وخطوات تعزز الثقة وتمهد الفرصة للحوار والعودة للعملية السياسية.

وأشار إلى ما رصدته تقارير دولية بأن مئات الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين هم على حافة “حدوث كارثة إنسانية وشيكة”، وهم عرضة لمخاطر المجاعة، وتفشي الأمراض الوبائية.

كما ناشد المخلافي، المجتمع الدولي بتكثيف الجهود والمساعي لمجابهة التحديات في المجال الإنساني والإغاثة.

ولفت إلى أن “تدخل إيران في اليمن، شكل أحد أسباب إعاقة التوصل لتسوية سياسية، واستمرار العنف والحرب، وهو ما يلقي بظلال قاتمة تهدد الأمن والسلم إقليميا وعلى الصعيد الدولي، ويؤثر خاصةً على سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة باليمن”.