الحكير: حدث وطني كبير لجميع أبناء المملكة

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الدمام- حمودالزهراني

تشارك لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض في المهرجان الوطني للتراث والثقافة31 لتقديم خدمات القطاع السياحي بمدينة الرياض في خدمة زوار المهرجان الوطني للتراث والتقافة وذلك ببرنامح الباص السياحي وتنظيم رحلات سياحية مجانية لزوار المهرجان من مواقع مختلفة بمدينة الرياض الى مقر المهرجان والعودة الى نقطةالانطلاق.

في هذا الموضوع اكد الاستاذ ماجد الحكير رئيس لجنة السياحة والترفيه عضومجلس ادارة غرفة الرياض على اهمية مهرجان الجنادرية واعتباره حدثا وطنيا كبيرا لجميع ابناء المملكة

وقال:” نحن في لجنة السياحة والترفيه بالغرفة يوجد لدينا مبادرة في مهرجان الجنادرية وتم اعداد عروض خاصة لساكني الرياض وكذلك خارج الرياض والمملكة لزيارة مهرجان الجنادرية والرياض بشكل عام” ،

مشيرا إلى خصومات وعروض خاصة على الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة وسيارات التأجير وكل الجهات التي بهذا الجانب ولفت الى توفير الباص السياحي الذي يقوم بنقل الزوار من الرياض الى الجنادرية ويتم تعريفهم بالرياض و بالتراث وبالمهرجان على وجه الخصوص.

ولفت الحكير الى انها مبادرة لاول مرة تحدث وهي السنة الاولى يتم العمل بهذا الشكل وهي تجربة باذن الله سوف تتطور مع الوقت وقد شارك بها معظم الفنادق بالرياض والشركات السياحية وشركات تنظيم الرحلات.وتمنى الحكير في نهاية كلمته بأن تكون هذه التجربة ثرية بإذن الله.