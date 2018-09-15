الحلبوسي رئيسا لبرلمان العراق

انتخب البرلمان العراقي، السبت، محمد ريكان الحلبوسي رئيسا له بدورته الرابعة التي تستمر من عام 2018 إلى 2022.

وفاز الحلبوسي الذي يعتبر أصغر رئيس مجلس للنواب خلال الدورات التشريعية السابقة، بأغلبية 169 صوتاً

متفوقاً على خالد العبيدي ومحمد الخالدي وأسامة النجيفي.

وكان البرلمان العراقي قد استأنف صباح اليوم السبت الخامس عشر من سبتمبر /أيلول الجاري، جلسته المغلقة

بحضور 251 نائبا من أصل 329، لاختيار رئيس البرلمان ونوابه خلال عملية التصويت السري المباشر.

كما شهد البرلمان أداء القسم القانوني للنواب الذين لم يحضروا الجلسة السابقة والتي عقدت في الثالث من سبتمبر /أيلول الجاري.