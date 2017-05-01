الحمدان: نسبة إنجاز مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بلغت ٨٨ بالمائة .. فوز شركة مطارات شانغي الدولية بسنغافورة برخصة تشغيل المطار الجديد

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جدة -أحمد شرف الدين

كشف معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن نسبة الإنجاز في مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد تصل نحو ٨٨ في المائة، مفيداً أن الشركة المشغلة هي شركة مطارات شانغي الدولية. وقال الحمدان في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر امس في المركز الإعلامي الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة: “إن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد يمثل أحد المشاريع المستقبلية الهامة، والذي سيسهم فور إنجازه في تطوير مستقبل النقل الجوي بالمملكة، مشيراً إلى أن العمل في هذا المشروع الوطني الضخم يسير على قدم وساق، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز حتى تاريخه ٨٨ بالمائة، حيث تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع وتيرة العمل خلال الأيام المقبلة”. وأضاف: “لا شك أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعد من أهم المطارات في المملكة، حيث جاء في المرتبة الأولى في التقرير ربع السنوي لبيانات الحركة الجوية لمطارات المملكة من عام 2017م، بمجموع 54,547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، ومن هذا المنطلق فقد جاءت رغبة الهيئة في تطوير المطار بإسناد أعماله التشغيلية لشركة عالمية متخصصة، توافقا مع رؤية المملكة المستقبلية ٢٠٣٠م والتي تحرص على خصخصة المشاريع واستثمارها بشكل ذكي يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي”. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لتشغيل المطار، والتأكد من موائمتها للمعايير التي وضعتها الهيئة، وقد تم الانتهاء من دراسة كافة تلك العروض ويسرني أن أعلن بأنه وقع الاختيار على شركة مطارات شانغي الدولية لبدء تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث تمتد مدة العقد مع المشغل العالمي الجديد للمطار إلى 20 عاماً.” وأضاف الحمدان: “إن شركة مطارات شانغي الدولية التي حظيت بتشغيل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد، هي شريك أساسي في نجاحنا، ونأمل أن تحقق الأهداف المرجوة وترتقي بالعمل، وكلنا تفاؤل أن المطار سيشهد تحسناً ملموسا في الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطويرا في أعماله التشغيلية، بما يتوافق مع هذا المشروع الوطني الطموح.”