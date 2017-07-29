الحمدان نهضاوي لموسمين

الدمام- حمود الزهراني

وقعت ادارة نادي النهضة مع المهاجم الهجراوي جاسم الحمدان ، بعقد حر يمتد إلى موسمين وذلك بحضور يوسف السيف أمين عام النادي المكلف واداري الفريق شعيب الخضر وفؤاد السليم وفهد الخشرمي ،ليعود اللاعب من جديد الى فريقه السابق بعد ثلاثة مواسم قضاها خارج اسوار النادي بعد أن دافع عن الوانه معه في دوري جميل ، وكذلك لعب مع فريق هجر في نفس الدوري الموسم قبل الماضي ،ويعتبر اللاعب الحمدان من اللاعبين المميزين وسبق ان تلقى عدة عروض من عدة اندية وكان ابرزها فريق الاتفاق والحزم ونجران .

ومن جهته أكد الحمدان انه سعيد بالعودة من جديد الى فريقه السابق متمنياً ان يكون عند حسن ظن مسؤولي النادي ،مضيفا انه فضل العودة الى بيته السابق رغم العروض القوية التي وصلت اليه من أندية في دوري الدرجة الأولى ،وذلك لمعرفته السابقة في الفريق ومشيراُ إلى ان نادي النهضة من الأندية العريقة ومتمنياً ان يصعد معه من جديد الى دوري جميل .

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