الحمدان يتفقد منظومة النقل بمنطقة المدينة

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المدينة المنورة – البلاد

قام معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أمس بزيارة لمرافق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة, ومحطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة التي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل.

وزار معالي الوزير الحمدان أمس, مينائي مدينة ينبع التجاري والصناعي، واطلع خلالهما على مرافق الميناءين ومشاريع التوسعة فيهما، كما تفقد مشاريع الصيانة بالمنطقة شملت طريقي ينبع / رابغ السريع وطريق المدينة المنورة/ ينبع السريع وعدد من الطرق داخل المدينة,

وتفقد أيضاً مشروعي تقاطع المخططات السكنية وتقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الهجرة التي فتحت للحركة المرورية مؤخرًا.

وتأتي جولات معاليه ضمن الجولات التفقدية الميدانية لمختلف مشروعات النقل في مختلف المناطق للوقوف عن قرب على المشاريع والتطوير المستمر لجميع أعمال منظومة النقل بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة وحاجات المواطنين والمقيمين.