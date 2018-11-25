الحمدان يشارك في مؤتمر منظمة التنمية الإدارية

الرياض- واس

يشارك معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان اليوم الأحد، كمتحدث رئيس في جلسات المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط، تحت عنوان (دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030).

يذكر أن المؤتمر يهدف في أجندته، وجدول أعماله وأطروحات نقاشه، والتي تتواصل على مدى يومين متتالين إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية؛ من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها نحو المزيد من التكيف مع العولمة،

وتحسين وضع الاقتصاديات العربية خلال العشر سنوات القادمة، عن طريق تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وتحديد أدوار الحكومات العربية في تحقيق تلك الأهداف.