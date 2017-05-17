الحملة السعودية تؤمن 10 آلاف سلة غذائية للسوريين بالأردن

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وقعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، مع شركة محمد موسى محمود عمرو وشركائه، عقد تأمين 10 آلاف سلة غذائية ستوزع خلال شهر رمضان القادم على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك ضمن برنامجها الرمضاني “ولك مثل أجره 5” والذي يستمر للعام الخامس على التوالي بقيمة إجمالية بلغت مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة ريال.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان، أن الحملة السعودية تنفذ جملة من المشاريع الإغاثية التي تشمل مختلف الجوانب المعيشية للأشقاء السوريين، مشيراً إلى أن مشروع “ولك مثل أجره 5″ هو أحد هذه المشاريع التي تعنى بالمحور الغذائي الذي يهدف إلى تأمين الأشقاء اللاجئين السوريين بالطرود الغذائية المتكاملة والتي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والزيت والبقوليات بأنواعها وغيرها من الاحتياجات الغذائية.

وأضاف أن، فريق العمل في الأردن أنهى إعداد الخطة التي سيتم اتباعها للتنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد آلية توزيع السلال الرمضانية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل في مختلف محافظات ومناطق تواجد الأشقاء السوريين في الأردن، وذلك وفقاً لبرنامج وجدول زمني محدد”.