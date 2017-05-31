الحملة السعودية تطلق مشروعها الرمضاني للاجئين السوريين

عمان- واس

أطلقت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في الأردن مشروعها الرمضاني ” ولك مثل أجره 5″ حيث شمل توزيع الطرود الغذائية على 589 أسرة من الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن.

وعملت الحملة خلال هذا التوزيع على تأمين الأشقاء السوريين في محافظة المفرق بعدد 589 طرد غذائي يحتوي الطرد الواحد على مساعدات غذائية متنوعة تصل إلى 14 صنف بوزن إجمالي 46 كلغم تقريباً تكفي الأسرة المتوسطة ما يقارب الشهر .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية أعدت مسبقاً خطة شاملة بهدف توزيع الطرود الغذائية على الأشقاء السوريين في كافة مناطق الأردن وقد تم مراعاة العديد من الجوانب في اختيار الأسر الأكثر استحقاق بحيث يتم شمول ذوي الاحتياجات الخاصة من الأرامل والنساء بدون معيل وأسر الشهداء والمصابين وكبار السن والأطفال ، وسيتم العمل بإذن الله على استهداف أكبر شريحة من الأشقاء السوريين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف السمحان أن سلسلة التوزيعات التي يتم تنفيذها في الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري تأتي في إطار السعي المتواصل من الحملة لتلبيه مختلف احتياجات الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين.

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