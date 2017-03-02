الحملة السعودية تواصل إغاثة السوريين في الأردن

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عمان – واس

تواصل الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في الأردن توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائده والحقيبة الصحية والتمور وذلك ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة في هذا الوقت وهي شقيقي سفرتك هنيه و شقيقي صحتك غالية و شقيقي غذائك صحي حيث تم استهداف عدد 448 عائلة بواقع 3835 مستفيد في محافظة إربد لتصل الحملة بهذا التوزيع للمحطه الثمانون حيث تم خلال هذه المحطه توزيع المساعدات من أطقم الأواني المنزلية والتي تلبي الاحتياج الفعلي للأسر من ملحقات المائدة بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية والتي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية ومادة التمر.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان في تصريح له أن الحملة مستمره في توزيع مثل هذه المساعدات الاغاثية كأولوية أساسية لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون بها والتي توصلت إليها نتائج دراسات البحث الاجتماعي الذي تقوم به الحملة بشكل مستمر لتحديد الاحتياجات الفعلية للأشقاء اللاجئين السوريين ومن ثم العمل على تأمينها وذلك كبرنامج أطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية.