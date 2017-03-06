الحملة السعودية تواصل إغاثتها للأشقاء السوريين

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عمّان-واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين من خلال مكتبها في لبنان جهودها بتوزيع المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية و الحقيبة الصحية ، وذلك ضمن مجموعة البرامج التي أطلقتها وهي ” شقيقي دفؤك هدفي4 ” و “شقيقي سفرتك هنيه ” و شقيقي صحتك غالية “.

وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة تعمل بشكل مستمر في لبنان على ايصال المساعدات الاغاثية إلى الأشقاء اللاجئين السوريين ، مبينا أنه تم استهداف عدد 498 عائلة سورية في هذه المحطة بواقع 2.988 مستفيدًا ، وتم خلالها توزيع البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية و غيرها من المساعدات التي تلبي كل احتياجات أفراد الأسرة إلى جانب أطقم الاواني المنزلية وحقيبة العناية الشخصية التي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية .