الحملة السعودية تواصل إغاثتها للأشقاء السوريين في لبنان

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عمّان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية من خلال مكتبها في لبنان بمشاركة القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري توزيع المساعدات الإغاثية و المتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها وهي “شقيقي دفؤك هدفي 4 ” و”شقيقي سفرتك هنيه” وشقيقي صحتك غالية ” ، وتم استهداف عدد 2100 شقيق سوري.

وأكد القائم بالأعمال لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري أن الحملة السعودية في لبنان تقدم جهودا إغاثية نبيلة ضمن مجموعة البرامج الإغاثية التي تطلقها لتلبية احتياج الأسر السورية والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها في بيئة اللجوء.

بدورة أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أن استمرار أعمال الحملة الوطنية السعودية الإنسانية سواء المساعدات الموسمية كبرنامج كسوة الشتاء وبرنامج أطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية أو البرامج التنموية والدائمة، كل ذلك يأتي كأولوية أساسية لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون بها.