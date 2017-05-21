الحملة السعودية تواصل المساعدات الإغاثية في اربد

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عمان-واس

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة اربد الأردنية مستهدفة نحو 827 عائلة بواقع 4244 مستفيد وذلك ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة في هذا الوقت وهي “شقيقي سفرتك هنيه” تشمل توزيع أواني منزلية وملحفات المائدة ، و”شقيقي صحتك غالية ” تشمل توزيع حقيبة صحية ، لتصل الحملة بهذا التوزيع للمحطه 129 .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان ، أن الحملة مستمرة بتوزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري والدول المجاورة المستضيفة لهم وذلك من خلال البرامج التي تطلقها الحملة لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وبين السمحان أن ابرز أهداف الحملة السعي لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للأشقاء السوريين ، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.