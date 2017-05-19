الحملة السعودية تواصل تشغيل الأفران المتنقلة في الداخل السوري

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عمان – واس

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال مكتبها في تركيا بتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري وذلك ضمن المشروع الغذائي “شقيقي قوتك هنيئاً ” مستهدفة بذلك النازحين في محافظات أدلب وحلب وأريافهما والمخيمات المجاورة لها ، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه المخابز والبالغة أربعة مخابز ما معدله 172 ألف رغيف خبز يومياً توزع مجاناً في معبري باب السلامة وباب الهوى بالإضافة لتكفل الحملة بكامل مصاريف تشغيلها وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه لهذه المخابز .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن هذا المشروع من أبرز مشاريع الحملة الإغاثية لخدمة الاشقاء السوريين النازحين لما له من أثر كبير في توفير مادة الخبز والتي تعتبر من المواد الاساسية لكل أسرة حيث غطت المخابز اغلب احتياج النازحين السوريين في المخيمات المنتشرة هناك.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان أنه وفي ظل امتداد الأزمة السورية لعامها السادس على التوالي وتزايد احتياج النازحين للمواد الغذائية الأساسية ما زالت الحملة السعودية مستمره بما بدأت به وهو تأمين الأشقاء السوريين بكافة الاحتياجات الإغاثية الضرورية.