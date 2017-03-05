الحملة السعودية تواصل مساعداتها للاجئين السوريين

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عمان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية توزيع المساعدات الإغاثية على الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها الحملة حالياً، وهي “شقيقي سفرتك هنيه” و “شقيقي صحتك غالية” و”شقيقي غذائك صحي”، والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة والحقيبة الصحية وسلال التمور، حيث تم استهداف 452 عائلة بواقع 3348 مستفيداً في محافظة إربد، لتصل الحملة بهذا التوزيع للمحطة الـ 89.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة ما زالت تواصل توزيع هذه المساعدات الإغاثية التي أطلقتها خلال الموسم الحالي كأولوية أساسية لتلبية احتياجات الأشقاء السوريين في مثل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد الدكتور السمحان، أن الحملة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للأشقاء السوريين، لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ـ.