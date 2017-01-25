الحملة السعودية توزع المواد الإغاثية للسوريين

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بيروت – واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا أمس توزيع المواد الإغاثية على الأشقاء السوريين النازحين في منطقة جبل لبنان بمشاركة القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان بالإنابة المستشار وليد بن عبد الله بخاري .

وباشرت الحملة من خلال مكتبها في لبنان توزيع 1700 حصة من المواد الإغاثية حيث اشتملت على أطقم أواني منزلية وملحقات المائدة وذلك ضمن البرنامج الإغاثي “شقيقي سفرتك هنية ” و حقائب العناية الشخصية ضمن برنامج ” شقيقي صحتك غالية ” إضافة الى البطانيات التي تأتي ضمن مشروع الحملة الموسمي ” شقيقي دفؤك هدفي” .

وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الحملة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” حفظه الله ” تعمل دائما على إيجاد برامج نوعية تخدم النازحين السوريين المتواجدين في لبنان والأردن وتركيا ،

لافتا النظر إلى أن الحملة تكثف نشاطها في فصل الشتاء لتغطية أكبر عدد من الأسر المحتاجة كما انها تهدف هذا الموسم لتغطية 70 ألف عائلة ، وأنها ستباشر بالبرامج المهنية وتوزيع بدل الإيجارات بعد الانتهاء من برنامج فصل الشتاء.