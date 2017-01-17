الحملة السعودية توزع كسوة الشتاء على 11 ألف سوري

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عمّان – واس

وزع مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بالأردن، المساعدات الإغاثية، والمتمثلة بالكسوة الشتوية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة إربد و المفرق والزرقاء، وذلك خلال المحطات الثامنة والأربعين، ولغاية الحادية والخمسين، ليستفيد من هذه المساعدات الإغاثية (1918) أسرة، بواقع (11300) سوري .

واستهدفت هذه التوزيعات الأشقاء السوريين من ذوي الإعاقة والمفقودين والأيتام وكبار السن والأرامل، والحالات الأكثر حاجة، لمثل هذه المساعدات والمتمثلة بالبطانيات والجاكيتات والكنزات والأطقم الشتوية، وخلافه من المواد التي يحتاجونها، التي من شأنها أن تغطي الاحتياج الفعلي لهم في مثل هذه الأجواء الباردة ، ضمن برنامج الحملة الموسمي “شقيقي دفؤك هدفي 4” .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن كل ما يتم تقديمه من مساعدات إنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين، هو أحد ثمار توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – التي دائمًا تشدد على إيلاء الأشقاء السوريين جل الرعاية.