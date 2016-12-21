الحملة السعودية توزع مساعدات على 1134 لاجئا سوريا

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عمّان – واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 1134 مستفيدًا، بواقع 437 أسرة من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، والتي تشتمل على كسوة الشتاء و أطقم الأواني المنزلية و الحقيبة الصحية ضمن البرامج الإغاثية ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و شقيقي “سفرتك هنيئة ” و شقيقي صحتك غالية “، وذلك ضمن المحطتين 22و23 .

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة تسعى ومن خلال برامجها المتعددة إلى تأمين جميع المتطلبات المعيشية للاجئين السوريين، وذلك تأكيدًا لدور الحملة الإنساني النبيل تجاه أشقائنا السوريين، والتخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها.

وأضاف السمحان أن هذه المحطات المتتالية التي تنفذها الحملة تأتي ضمن سلسلة محطات العطاء التي تُقدم للأشقاء اللاجئين السوريين منذ بداية فصل الشتاء لهذا العام ، وذلك إنفاذَا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بإيلاء الأشقاء السوريين جل الاهتمام سواء من الناحية الإيوائية أو الصحية أو الغذائية أو التعليمية.