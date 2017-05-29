الحملة السعودية توزع وجبات إفطار للصائمين السوريين

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عمان – واس

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في تركيا وجبات إفطار الصائم على الأشقاء السوريين النازحين واللاجئين منهم حيث تم توزيع 10500 وجبه إفطار في الداخل السوري وتحديداً في معبري باب السلامة وباب الهوى بالإضافة إلى 1500 وجبه إفطار وزعت في محافظة الريحانيه التركية وذلك ضمن برنامجها الرمضاني “ولك مثل أجره 5” الذي ينفذ للعام الخامس على التوالي.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة السعودية وضمن الجهود الإغاثية التي تسعى لتحقيقها من خلال تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري لينعموا بظروف جيدة جراء ما أصابهم من تهجير وتدمير ، مازالت مستمرة بتقديم خدماتها الإغاثية التي من شأنها أن تكون عون لهم في مثل هذه الظروف الصعبة.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية تسعى لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للشقيق السوري لتوفير المتطلبات الأساسية لهم في مثل هذه الظروف الصعبة ، موضحاً أن الحملة السعودية تستهدف الأشقاء السوريين في الداخل السوري والدول المجاورة له بكافة برامجها الإنسانية وبالأخص البرامج الموسمية.