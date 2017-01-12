الحملة السعودية توفر الخبز بالداخل السوري

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عمان – واس

استمراراً للجهود الإنسانية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، و إنفاذًا للرؤى التي وضعتها لخدمة الأشقاء السوريين النازحين واللاجئين منهم، مازالت الحملة مستمرة لتأمين مادة الخبز للأشقاء السوريين النازحين في الشمال السوري، عن طريق مكتبها في تركيا، وذلك ضمن المشروع الغذائي ” شقيقي قوتك هنيئاً “، مستهدفة بذلك النازحين في محافظات إدلب وحلب وأريافهما، والمخيمات المجاورة لها، من خلال أربعة أفران متنقلة، صممت خصيصاً لهذا الغرض.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأفران تزيد عن 212 ألف رغيف خبز يومياً، يستفيد منها الأشقاء السوريون النازحون في مخيمات عائدين في معبر باب الهوى من الداخل السوري في ريف إدلب الشمالي، ومخيم سجو الجديد في معبر باب السلامة من الداخل السوري في ريف حلب الشمالي .