الحملة السعودية توفر مياه الشرب للنازحين السوريين

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عمّان- واس

تستمر الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، بتأمين مياه الشرب الصحية، من خلال محطات لتنقية المياه للأشقاء النازحين السوريين، على الشريط الحدودي السوري المحاذي للجمهورية التركية، وذلك وفق أعلى معايير الجودة، وأفضل الأجهزة والمعدات.وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة، إلى أن الحملة حددت أبرز المتطلبات الإغاثية التي يحتاجها الشقيق السوري في المناطق الحدودية السورية التركية، خصوصًا المخيمات العشوائية،

وقامت بتأمين محطات تنقية المياه، ضمن مشروع “شقيقي اشرب نقيًا” لتوفير مياه الشرب الصحية للشقيق السوري، وذلك بالتنسيق مع هيئة الإغاثة الإنسانية IHH. من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن مشروع “شقيقي اشرب نقيًا”، يعد أحد المشاريع التنموية الرائدة في مجال العمل الإنساني، وأحد ثمار الأعمال الخيرية التي يقدمها الشعب السعودي الكريم لأشقائه من الشعب السوري العزيز، مشيراً الى أن الحملة تستهدف إنتاج 20 ألف متر مكعب من المياه النقية في الساعة، من خلال 5 محطات لتنقية المياه في الداخل السوري.