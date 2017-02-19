الحملة السعودية مستمرة بمبادرة “لأجلك يا حلب”

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عمّان- واس

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب من خلال مكتبها في تركيا، وذلك ضمن مبادرتها “لأجلك يا حلب” تخدم مخيمات باب السلامة وباب الهوى لتستهدف خلال هذه التوزيعات مخيم شرقي سجو ومخيم تليل الشام ومخيم الريان.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة تقوم بتقديم مجموعة من المساعدات المتنوعة ضمن محطات التوزيع، التي تطلقها للداخل السوري عبر الحدود التركية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة (IHH)، مبينًا أن هذه المحطة تحتوي على 5470 بطانية و6460 كنزة و 7000 جاكيت و 2085 افرهول طفل و4280 طقم شتوي.

من جانبه أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العمل جاري في إدخال المساعدات الإغاثية إلى الداخل السوري لتشمل كافة النازحين السوريين في الشمال السوري بمنطقة حلب وأريافها و ادلب واريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام مؤكداً أن الحملة مستمرة بإذن الله بإيصال المساعدات إلى أشقائنا النازحين من حلب مستهدفين ما مجموعة 400 ألف جاكيت و 176 ألف بطانيه كبيره و 188 ألف بطانيه طفل و 288 الف طقم شتوي و 144 الف بلوفر و 172 الف شال نسائي و 167الف وجبة غذائية جافة و 328 الف عبوة حليب سائل مغذي .