الحملة الوطنية السعودية تسير قافلتها الإغاثية الثانية للأشقاء السوريين النازحين من حلب

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سيرت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا قافلتها الإغاثية الثانية للأشقاء السوريين النازحين من محافظة حلب.

تحت شعار (لأجلك يا حلب ) وذلك استكمالاً لما بدأته في الأسبوع المنصرم من إرسال القوافل الإغاثية.

المحملة بالألبسة والكسوة الشتوية بالإضافة إلى المخابز المتنقلة .

وأرسلت الحملة من خلال مكتبها في تركيا يوم أمس ( 16) شاحنة محملة بأكثر من (160) ألف قطعة شتوية متنوعة.

من بطانيات وجاكيتات وكنزات وأطقم شتوية ضمن برنامج الحملة الشتوي (شقيقي دفئك هدفي 4 ).

وذلك استجابة لما يعانيه الأشقاء السوريين النازحين من حلب والداخل السوري من ظروف معيشية قاسية تتطلب توفير هذه الاحتياجات العاجلة لهم .

وقال مدير مكتب الحملة في تركيا خالد بن عبد الرحمن السلامة:-

أن الحملة سوف تواصل العمل وفقاً لما تم اعتماده لصالح الأشقاء السوريين النازحين من حلب .

والمتمثل بالألبسة والكسوة الشتوية بالإضافة إلى المخابز المتنقلة.

مؤكداً عزم الحملة حالياً على تنفيذ مجموعة من البرامج الغذائية لهم من وجبات غذائية جاهزة وعبوات حليب الأطفال .

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان:-

أن الحملة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين وذلك إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.

وتلبية لتطلعات الشعب السعودي الكريم الذي استجاب للمأساة الإنسانية وضرب أروع الأمثلة في الوقوف مع الشقيق ونصرة المظلوم.

حيث تم الاستجابة لهذه التطلعات بإطلاق مبادرة ( لأجلك يا حلب) واصلاً شكره للجمهورية التركية نظير التعاون المثمر الذي يلقي بظلاله الايجابية على تقديم المساعدة والعون للأشقاء السوريين.