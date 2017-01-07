الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الإغاثية على اللاجئين السوريين في لبنان

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وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13.782 مستفيدًا.

بواقع 2.297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان في المحطة ال 43 .

ضمن البرامج الإغاثية ” شقيقي دفؤك هدفي 4″ و شقيقي سفرتك هنيئة ” و شقيقي صحتك غالية ” .

التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي, والتي تشتمل على كسوة الشتاء و أطقم الأواني المنزلية و الحقيبة الصحية, مستهدفة مناطق بيروت و دده الكورة و البقاع.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن:-

هذه المحطات تأتي استمرارًا لمحطات الخير الماضية التي قدمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية.

مضيفًا أن الحملة قامت باستحداث برنامج ” شقيقي سفرتك هنيئة” و “شقيقي صحتك غالية “.

لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال هذا الموسم .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان:-

بدوره أن الحملة أخذت على عاتقها التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها .

إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.