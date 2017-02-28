الحملة الوطنية السعودية توزع المساعدات الإغاثية في غازي عنتاب التركية

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وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في تركيا الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في ولايه غازي عنتاب منطقة الاغور بلازا.

وذلك ضمن المحطة السابعة والثمانون من المشروع الموسمي “شقيقي دفئك هدفي 4 ” .

حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع خلال هذه المحطة 962 شقيق سوري .

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة :

ان توزيعات الكسوة الشتوية في تركيا تسعى لإستهداف أكبر قدر ممكن من الأشقاء اللاجئين السوريين المنتشرين هناك.

حيث تم استهداف 962 شقيق سوري في هذه المحطة بواقع 2.268 قطعة شتوية .

من جانبه أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان:

أن الحملة تحرص على إيلاء الشقيق السوري الاهتمام الكبير .

مضيفاً ان هذه الجهود الاغاثية التي تقدمها الحملة تأتي لتؤكد مدى الأخوة والمحبة التي يكنها الشعب السعودي وحكومته الرشيدة.

بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

تجاه الشعب السوري الشقيق والوقوف إلى جانبه وإلى جانب الأشقاء العرب والمسلمين في مختلف الأحوال و الظروف.

سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي خير الجزاء .