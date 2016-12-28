المملكة تسيّر القوافل الإغاثية للسوريين في حلب

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بدأت الحملة الوطنية السعودية لنصرة اللاجئين السوريين تحت شعار “لأجلك يا حلب” بتسيير القوافل الإغاثية لصالح الأشقاء النازحين السوريين من حلب مؤخراً وذلك بهدف تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية حيث تم إدخال10 شاحنات تحتوي على 47 ألف جاكيت و 30 ألف كنزة و15 ألف شال نسائي و9 الآف بطانية.

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن مكتب الحملة في تركيا قام ومنذ بدء الأحداث الدامية

في حلب بالتنسيق مع الجهات الرسمية التركية بغية إدخال المساعدات للأشقاء النازحين السوريين من حلب

والذين هم بأمس الحاجة لمثل هذه المساعدات حيث تم تخصيص عدد 50 ألف جاكيت و 30 ألف بطانية كبيرة

و 20 ألف بطانية طفل و 50 ألف طقم شتوي و 30 ألف بلوفر شتوي بالإضافة إلى 15 ألف شال نسائي

وأشار إلي أنه تم إدخال الدفعة الأولى منها عن طريق معبر باب الهوى على الشريط الحدودي التركي السوري

وأكد أن القافلة الثانية سوف يتم تسييرها يوم غد الخميس.

وشدد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان على أن هذه

المساعدات الإغاثية التي سيرتها الحملة الوطنية السعودية للوقوف مع الأشقاء النازحين السوريين الذين لا يزالون في محنتهم

منذ اندلاع الثورة السورية وذلك بهدف سد احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها

مضيفاً أن العمل جاري في إدخال المساعدات إلى الداخل السوري خلال موسم الشتاء بواقع 400 ألف جاكيت

و 176 ألف بطانيه كبيره و 188 ألف بطانيه طفل و 288 ألف طقم شتوي و 144 ألف بلوفر و 172 ألف شال نسائي

يتم توزيعها على الأشقاء النازحين السوريين على الشريط الحدودي السوري التركي.