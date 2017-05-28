العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الحميدي الحربي..أبدع فأمتع

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الحميدي الحربي..أبدع فأمتع
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يكتبها – محمد بن مدعث

شاعر نثر ابداعه على ما يزيد عن الاربعين عاماً ولا زال يكتب اصيل الشعر ويتنفسه,عشق الشعر وكرس جهده و وقته له من خلال الصفحات الشعبية التي اشرف عليها والبرامج التي قدمها تلفزونيا واذاعيا , كتب في الوطن و الحب وكل مجالات الشعر, ابدع و امتع و لا زال مبدعاً و رائداً واستاذا للشعر.

شاعرنا هذا العدد هو الشاعر الكبير الحميدي الحربي..يقول:
بين بحر العذاب..وبين بر الامان
رحلةٍ في حياتي طال مشوارها
ليل الاحلام..مناني بصفو الزمان
وقبل يوفي محته الشمس بأنوارها
مابقى للعزى في وسط قلبي مكان
ليت الايام جنتها كفت نارها
ضاق رحب المكان وقدر الايام هان
عند نفسٍ شكت من قسوة أقدارها
ظللتني ثمان سنين غيمة حنان
ابتدت ونتهت…ماهلت امطارها
ليت عمري وقف عند السنين الثمان
ويش ابي عقب لذتها بتذكارها

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التصنيف: ملامح صبح

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